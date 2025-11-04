Гаглоев поздравил Путина и всех россиян с Днем народного единства

Глава Южной Осетии пожелал российскому народу мира, благополучия и процветания

ЦХИНВАЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем народного единства, подчеркнув, что именно сплоченность и готовность вместе защищать страну на протяжении веков формировали мощь российского государства.

"Этот день напоминает нам о значении национального единства, которое всегда было опорой силы и стабильности России. Сплоченность, преданность Родине, готовность совместными усилиями преодолевать трудности и защищать страну - именно эти качества формировали мощь российского государства на протяжении веков. Сегодня, как и прежде, эти традиции остаются прочной основой для укрепления общества, поддерживают доверие и солидарность граждан и помогают успешно решать важнейшие задачи, стоящие перед страной", - говорится в послании, опубликованном на официальном сайте главы закавказской республики.

Гаглоев пожелал Путину, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в работе на благо народа Российской Федерации, а всему российскому народу - мира, благополучия и процветания.