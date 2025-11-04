Театральный фестиваль Достоевского пройдет в трех городах Новгородской области

Площадками для показов спектаклей станут Великий Новгород, Старая Русса и Боровичи

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Организаторы международного фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского в 2026 году намерены расширить до трех количество городов Новгородской области, которые станут площадками для показов спектаклей. К Великому Новгороду и Старой Руссе добавятся Боровичи - второй по величине город региона, сообщил журналистам генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

"Если есть запрос от Боровичей, значит попробуем что-то в следующем году сделать. Мы обсуждали концептуально. Проговорили, что будем территорию Боровичей затрагивать на "Новом движении". И там тоже будем устраивать показы. Наверное, мы не будем показывать какие-то слишком заумные, заоблачные постановки", - сказал Королев.

Как уточнила исполнительный директор фестиваля Светлана Белан, к 2026 году организаторы проработают объем и формат проведения мероприятий в Боровичах. "Мы анализировали наши социальные сети и смотрели интерес к фестивалю зрителей. Как раз Боровичи очень ждут фестиваль. В Старой Руссе в прошлом году у нас были тоже очень хорошие отзывы от жителей, которые сказали, что спектакли - для нас это праздник. Я думаю, что Боровичи готовы к тому, чтобы фестиваль вернулся, возможно не в полном объеме, не в таком как в Великом Новгороде и Старой Руссе", - сказала Белан.

Президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков также поддержал концепцию о расширении числа городов, являющихся площадками для проведения фестиваля. "Боровичи - большой город, в котором достаточно активно кипит внутренняя жизнь. Я думаю, и театр там приживется. Все будет нормально. Дайте время. Не сразу Москва строилась", - сказал Пореченков.

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его работы в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.