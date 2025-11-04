Почти 60% украинских беженцев намерены остаться в Германии надолго

В докладе Федерального института демографических исследований говорится, что более половины трудоспособных граждан Украины, прибывших в ФРГ в поисках убежища с февраля по май 2022 года, нашли работу

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Почти 60% украинских беженцев, находящихся в Германии, планируют остаться в стране надолго. Об этом говорится в докладе Федерального института демографических исследований (BiB), опубликованном на сайте учреждения.

Согласно результатам проведенного им исследования, 59% украинцев намерены остаться в Германии "навсегда" или как минимум "на несколько лет". При этом две трети из них не были на родине уже около трех лет. Из высказавших такое намерение 49% взрослых украинцев, 34% детей и подростков.

В докладе отмечается, что половина (51%) трудоспособных украинцев, прибывших в Германию в поисках убежища в период с февраля по май 2022 года, нашли здесь работу.

Институт каждые полгода проводит опрос среди украинцев, начиная с лета 2022 года. Всего за это время в нем приняли участие около 40 тыс. человек. В последний раз исследование проводилось летом 2025 года. Были опрошены более 6 тыс. человек.

По данным BiB, в Германии находятся около 1,2 млн украинских беженцев.