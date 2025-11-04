ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Владельцев нежилых помещений при реновации освободили от взносов на капремонт

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Владельцы нежилых помещений в многоквартирном доме, который включен в программу реновации, освобождены от взносов на капитальный ремонт. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее внесенные собственниками всех помещений в подлежащих реновации многоквартирных домах средства будут использованы для реализации реновационной программы.

В случае, если собственники помещений вносили деньги на капремонт на специальный счет, то после того, как право собственности на все помещения перейдет Москве, право на этот спецсчет также должно быть передано городу. 

