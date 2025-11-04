На Запорожье в фестивале в День народного единства участвовали более 300 человек

В мероприятии также участвовали представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, движения "Юг молодой", "Юнармия" и других молодежных организаций

Редакция сайта ТАСС

© Иван Скиртач/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Более 300 жителей Запорожской области приняли участие в фестивальной программе, посвященной Дню народного единства, которая прошла в Мелитополе. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра молодежной политики Запорожской области Анна Володина.

"В День народного единства на базе министерства молодежной политики мы собрали более 300 участников, и различные общины, которые проживают в Запорожской области, представили свои тематические площадки", - сказала она.

На фестивальной площадке работали белорусская, болгарская, русская, татарские зоны с мастер-классами по созданию традиционных игрушек и сувениров, зоны с народными танцами и национальной музыкой. Участники могли попробовать себя в командных играх, квесте с призами, викторине "День народного единства: история и культура России", получить новые знания по оказанию первой медицинской помощи и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

В мероприятии кроме жителей региона также участвовали представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, движения "Юг молодой", "Юнармия" и других молодежных организаций. Фестивальную программу завершил концерт с народной музыкой.