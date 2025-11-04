Введены штрафы за неисполнение решений комиссии по противодействию экстремизму

Для должностных лиц он составит от 30 до 50 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Штрафы от 30 до 50 тыс. рублей вводятся за неисполнение решений, принятых межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Теперь за неисполнение решений межведомственной комиссии по противодействию экстремизму предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.