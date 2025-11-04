В Донецке 650 абонентов остались без света из-за аварии на подстанциях

Специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Отключение восьми трансформаторных подстанций произошло в Ворошиловском районе Донецка. Без электроэнергии остались 650 абонентов, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

"По информации государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в Ворошиловском районе произошло автоматическое отключение 8 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 650 абонентов", - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.