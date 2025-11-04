Донецкие борцы завоевали четыре медали на соревнованиях в Краснодаре

Спортсмены участвовали в турнире по спортивной борьбе

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Воспитанники донецкой спортивной школы №9 "Кировец" завоевали четыре медали на первенстве муниципального образования города Краснодара по спортивной борьбе среди юношей. Об этом сообщил глава городского округа Донецк ДНР Алексей Кулемзин.

"Донецкие борцы возвращаются из Краснодара с четырьмя медалями, завоеванными на первенстве муниципального образования города Краснодара по спортивной борьбе (греко-римская) среди юношей. Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера СССР и России К. С. Мовсисяна. Воспитанники спортивной школы №9 "Кировец" завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали", - написал он в своем Telegram-канале.

Кулемзин уточнил, что золото соревнований завоевали Расул Алиев и Матфей Бабичев, серебро - Александр Пищулин, бронзовая медаль досталась Денису Войтову. "Поздравляю ребят и их тренеров, желаю новых побед и свершений", - отметил глава Донецка.