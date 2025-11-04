Путин вручил Швыдкому орден за "За заслуги перед Отечеством" ІІІ степени

Награда присуждена "за большие заслуги в подготовке и проведении разноплановых масштабных мероприятий с зарубежными странами в сфере культуры, образования и обменов"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени своего специального представителя по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Церемония вручения наград проходит в Кремле в День народного единства.

"Эта высокая награда, видит Бог, она достойна, наверное, кого-то более значительного и важного, потому что результаты деятельности, которой я занимаюсь, существуют благодаря великой русской культуре", - сказал Швыдкой после получения награды.

Отдельно в своей речи он отметил присутствие в зале Кремлевского дворца японской актрисы Комаки Курихары. "Я счастлив, что в следующем году мы будем проводить XX Фестиваль российской культуры в Японии. Я счастлив, что здесь присутствует моя визави, коллега, великая японская актриса Комаки Курихара, которая не побоялась три года назад взять на себя груз председательства оргкомитета этого фестиваля", - добавил спецпредставитель.

Как следует из указа, опубликованного 23 декабря 2022 года, награда присуждена "за большие заслуги в подготовке и проведении разноплановых масштабных мероприятий с зарубежными странами в сфере культуры, образования и обменов".