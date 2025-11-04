Отец Илона Маска рассказал о депрессии сына перед переездом в США

По словам Эррола Маска, основатель SpaceX был на грани того, чтобы покончить с собой

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск в интервью ТАСС рассказал, что его сын переживал депрессию перед отъездом в США.

"Если бы мои собственные сыновья, особенно Илон, остались в Южной Африке, я думаю, он бы покончил с собой. К тому времени, когда я отправил его учиться в Америку, он был на грани того, чтобы покончить с собой. Это правда, я не шучу", - сказал Эррол Маск.

По его словам, именно Америка дала Илону Маску возможность реализовать себя. "Прелесть в том, что Америка, будучи новой страной, смогла ввести новые правила и создать правительство, которое сделало это возможным для людей. Вот почему из Германии, Англии, Франции, России туда едут все. Они вольны поступать по-своему, включая моих собственных детей", - отметил он.

"Когда ты приезжаешь в Америку, там нет никаких правил, которые могли бы остановить тебя. Поэтому несправедливо говорить, что русские просто покинули Россию и добились успеха. Это потому, что Америка предоставила им определенные возможности, окружающую среду. Вы не можете винить их за то, что они едут работать в Америку. Потому что так поступали русские, французы, британцы", - добавил отец предпринимателя.

Говоря о вкладе выходцев из России и других стран в развитие американских технологий, Эррол Маск подчеркнул, что их роль в формировании нового мира огромна.

"Сергей Брин - русский. Огромный вклад. Одна из причин - это то, что Америка является новым миром для России, для Европы и не только для Европы. Америка - это новый мир, который был создан из старого света. А старый свет - это Россия, Европа, Англия и так далее. В Америке полно русских, немцев, голландцев и всех остальных. И какой вклад они все внесли, например, Сикорский. Их так много, даже не знаю, с кого начать", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован 5 ноября.