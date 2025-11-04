В самарской Третьяковке начнет работу посвященная детским мечтам выставка

Экспозиция откроется 5 ноября

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Выставка "Детство. Мечты", которая начинает работу в пространстве самарского филиала Третьяковской галереи с 5 ноября, включила в себя 63 работы из фондов Государственной Третьяковской галереи, Самарского областного художественного музея и частных коллекций. Корреспондент ТАСС побывал на пресс-показе интерактивной экспозиции, в рамках которой в Самаре представлены шедевры советских художников Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дайнеки, Петра Кончаловского, Федора Решетникова и других.

"Это четвертая выставка в самарском филиале Третьяковки, и для нас это во многом эксперимент. Мы не сразу ее согласовали с Государственной Третьяковской галереей, - она отличается от того, что обычно делают галереи. Для нас важно, чтобы на выставке "Детство. Мечты" были представлены не только художественные произведения, но и большое количество бытовых вещей - от школьной формы до приставок "Денди". Мы окажемся во дворе, сможем послушать сказки, посмотреть мультики, - это большой интерактивный проект. Эта выставка с очень четким нарративом, - мы говорим о детстве, о ребенке в семье, о ребенке и государстве, поднимаем большой исторический слой", - рассказал директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко.

Как пояснили кураторы выставки, экспозиция отражает эволюцию отношения к детству в советском искусстве, начиная с 1920-х годов, когда роль семьи в воспитании ставилась под вопрос и акцент смещался на государственное воспитание. Ее открывает шедевр Петрова-Водкина "1918 год в Петрограде", восходящий к образу Богоматери, изображенному на фоне переломных для страны событий. Само пространство выставочного зала выполнено с обилием дерева, отсылая к мечте о домашнем уюте. Следующие залы переносят посетителей в военное время и последующие 1960-1980-е годы, где в представленных произведениях вновь нашла отражение ценность семьи.

Авторы выставки, воплощая детские мечты об уюте, создали разнообразные инсталляции. Так, можно забраться в шкаф, где представлены рисунки из самарской детской картинной галереи, увидеть дом из подушек, множество атрибутов веселых прогулок - коньки и салазки, мячи и велосипед, также представлены советские игрушки и первые электронные игры. Для юных посетителей выставки создана зона, где можно выплеснуть энергию, а затем посмотреть мультфильмы. С другой стороны, установлена символическая инсталляция в виде песочницы и детской горки, перетянутых лентой с надписью "Входа в детство нет".

Значительная часть экспозиции посвящена образу советской школы - помимо картин, представлены учебники и школьная форма, а посреди зала установлена масштабная инсталляция в виде школьной парты. Венчает тему картина Федора Решетникова "Опять двойка". Среди других знаковых шедевров, представленных на выставке "Детство. Мечты" - "Будущие летчики" Александра Дейнеки, "Айдан" Таира Салахова, "Лето" Татьяны Яблонской, "Картина для детей" Петра Кончаловского и другие.

"Проект воссоздает пространство детской мечты, перемещая посетителей в утраченный мир прошлого. В центре внимания - мир идеального детства советского ребенка. <…> На выставке представлены результаты культурно-антропологического изучения проблемы советского детства. Взрослый взгляд выражен в произведениях искусства, книгах и дизайне игрушек", - говорится в описании экспозиции. Выставка "Детство. Мечты" будет работать в самарской Третьяковке по апрель 2026 года.