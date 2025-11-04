В Петергофе завершился сезон фонтанов

Они работали на несколько недель дольше обычного

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Сезон работы фонтанов в музее-заповеднике "Петергоф" завершился 4 ноября. С 5 ноября вход в Нижний парк будет бесплатным, рассказали ТАСС в пресс-службе.

"Сегодня мы завершили летний сезон 2025 года - был последний день работы фонтанов. Нижний парк уже завтра, 5 ноября, станет бесплатным, музеи перейдут на зимний режим работы. Впервые Павильон Катальной горки будет открыт не только по выходным, но и по будням", - рассказали в пресс-службе ГМЗ "Петергоф".

В этом году фонтаны работали на несколько недель дольше обычного. На данный момент фонтанная команда и садово-парковая служба начинает подготовку к весне: планируется ремонт труб, высажено более 185 000 луковичных во всех парках, в том числе тюльпанов, начинается стрижка деревьев.

Музей-заповедник "Петергоф" входит в число лидеров среди федеральных музеев России по посещаемости. В 2024 году он принял свыше 5 млн гостей из России и других стран.