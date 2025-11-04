Пастор назвал врученную Путиным награду историческим событием

Олег Гончаров заявил, что она будет "огромным стимулом к дальнейшему служению ближнему в нашей стране"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, пастор Олег Гончаров поблагодарил президента России Владимира Путина за врученную ему медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и назвал ее историческим событием для российских христиан-адвентистов седьмого дня.

"Владимир Владимирович, сегодняшняя награда - историческое событие для всех христиан-адвентистов седьмого дня в России. В следующем году исполняется 140 лет нашего служения в России, и впервые президент России, глава государства вручает адвентистскому пастору такую высокую государственную награду", - сказал он на церемонии вручения премий главы государства за вклад в укрепление единства российской нации и госнаград РФ.

Гончаров заявил, что полученная награда будет "огромным стимулом к дальнейшему служению ближнему в нашей стране, которое мы здесь осуществляем".

"Я хочу передать вам благодарность от всех своих братьев и сестер христиан-адвентистов. Большое вам спасибо", - заключил он.