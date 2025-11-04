В Великом Новгороде завершился Международный театральный фестиваль имени Достоевского

Закрыл фестиваль спектакль "Посадник" зеленоградского Ведогонь-театра

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия XXIX Международного фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского состоялась в Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского сегодня состоялась. Закрыл фестиваль спектакль "Посадник" зеленоградского Ведогонь-театра, режиссер Сергей Виноградов, передает корреспондент ТАСС.

"Пять дней Великий Новгород, Старая Русса, все, кто следил за фестивалем, буквально жили театром. Мы приняли около 400 гостей и участников из десяти городов России, а также трех зарубежных стран. 22 спектакля, 18 театральных трупп - это наш общий успех. Все это говорит о том, что наш фестиваль развивается, а русская классика с каждым годом становится только актуальнее", - сказал губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Фестиваль проходил с 31 октября по 4 ноября и стал крупным культурным событием осени, собравшим звезд театра и кино, а также театральные коллективы из нескольких стран. Основные площадки фестиваля, в числе которых Новгородская областная филармония и музейные локации, в течение пяти дней были заполнены зрителями. По словам зампредседателя правительства региона Елены Кириловой, он подтвердил статус Великого Новгорода и Старой Руссы как значимых центров театральной жизни.

В рамках фестиваля была широко представлена международная программа с участием коллективов из России, Беларуси, Ирана и Болгарии. Одним из центральных событий стал конкурс молодых театральных проектов "Перспектива". Параллельно с театральными показами работала специальная выставка молодых художников, куратором которой выступила искусствовед Виктория Шишкова.

"29-й фестиваль театральных искусств имени Федора Михайловича Достоевского объявляется закрытым. Будем ждать юбилейный фестиваль. Всем огромное спасибо", - объявил президент фестиваля Михаил Пореченков.

Всего в рамках фестиваля прошел показ 22 спектаклей, в том числе и на экранах мультимедийного центра "Россия". Мероприятия фестиваля посетили более 6 тыс. человек.

О фествиале

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его проведения в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. XXIX Международный фестиваль театральных искусств Ф. М. Достоевского проходил в Великом Новгороде и Старой Руссе с 31 октября по 4 ноября. ТАСС - генеральный информационный партнер.