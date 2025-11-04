Хуснуллин: в Мариуполе восстановленная библиотека становится центром просвещения

Вице-премьер РФ отметил, что город был разрушен в ходе боевых действий почти на 40%

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Восстановленная детская библиотека имени Николая Носова в Мариуполе становится центром просвещения, воспитания и культурной жизни подрастающего поколения. Книжный фонд учреждения пополняется, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в Max по итогам визита в Мариуполь.

"Заехал в <...> детскую библиотеку имени Николая Носова, автора всем известного Незнайки, героя книги о дружбе, совместном труде и взаимовыручке. Библиотека расположена на цокольном этаже многоквартирного дома. Сам он был сильно поврежден из-за прямых попаданий, горел. Но теперь тоже, можно сказать, "восстал из пепла". Это одно из 8 книгохранилищ централизованной библиотечной системы города, но единственная детская читальня. Так что ее посещают дети из разных районов города, а она постепенно становится центром просвещения, воспитания и культурной жизни подрастающего поколения. К сожалению, книжный фонд сохранить не удалось, сейчас он постепенно пополняется нужными и добрыми изданиями", - написал он.

Вице-премьер РФ отметил, что Мариуполь был разрушен в ходе боевых действий почти на 40%. По его словам, благодаря объединению усилий жителей России, исторический облик города воссоздается, идет восстановление домов и социальных объектов.

"Посмотрел, какие условия созданы для врачей и пациентов после проведения ремонтно-восстановительных работ Единым заказчиком в поликлинике медико-санитарной части МВД. Стационар и кабинеты диагностики соответствуют современным стандартам, установлено новое оборудование, в том числе рентгеновский аппарат", - подчеркнул Хуснуллин.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с Хуснуллиным в ходе межведомственного совещания обсуждалась программа восстановления и развития ДНР на 2026-2028 годы. "Отметили серьезные успехи в дорожном строительстве. С 2022 года отремонтировано около полутора тысяч километров дорог, в этом году к ним добавятся рекордные 900 километров. В основание решений вопросов строительства и восстановления жилья и социальной инфраструктуры ставим реализацию мастер-планов и генеральных планов развития наших территорий. Генпланы городов формируем, чтобы создать лучшие условия для жизни, работы, отдыха и досуга жителей республики. Как единый мастер-план будем рассматривать 124 километра прибрежной зоны Приазовья - в перспективе это точка роста нашего региона", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.