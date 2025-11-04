В "Артеке" назвали регионы с наибольшим числом победителей "Большой перемены"

Речь идет о Свердловской, Белгородской, Ростовской, Волгоградской, Челябинской, Московской, Воронежской и Липецкой областях, а также о Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Большая перемена" среди старшеклассников, финал которого проходит в международном детском центре "Артек", назвали субъекты РФ с наибольшим количеством победителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Движения первых.

Финал конкурса "Большая перемена" проходит в Артеке с 1 по 5 ноября. Его участниками стали 1500 старшеклассников из 79 регионов России.

"Наибольшее число победителей "Большой перемены" среди старшеклассников в этом году из таких регионов, как Свердловская область, Краснодарский край, Белгородская, Ростовская, Волгоградская области, Москва и Санкт-Петербург, Челябинская, Московская, Воронежская и Липецкая области", - говорится в сообщении. Отмечается, что наиболее популярными среди победителей стали направления "Расскажи о главном!", "Познавай Россию!", "Твори!", "Делай Добро!" и "Предпринимай!".

Во вторник в "Артеке" вручили дипломы лауреатам конкурса. Школьники также получат до 1 млн рублей и дополнительные баллы в портфолио достижений при поступлении в вузы. Призеры конкурса получат до 200 тыс. рублей, которые смогут потратить на образование. Педагоги-наставники, подготовившие победителей, получат по 150 тыс. рублей, педагоги-наставники призеров - по 50 тыс. рублей.

"Ребята, я рад за вас и горд награждать вас на финале флагманского проекта Движения первых - конкурса "Большая перемена". Это огромная честь разделять с вами ваши эмоции и впечатления от участия в самом масштабном конкурсе для детей и подростков в России. Независимо от вашего личного результата на финале, вы - уже победители. Ведь вы не побоялись сделать шаг навстречу к своей мечте, смело шли к своей цели и стали лучшими из миллионов ребят со всей России. Поздравляю вас и желаю удачи в покорении новых вершин", - сказал на церемонии награждения председатель правления Движения первых Артур Орлов, слова которого привели в пресс-службе.

О конкурсе

Конкурс "Большая перемена" - флагманский проект Движения первых, он проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России. С 2025 года проект вошел в состав национального проекта "Молодежь и дети". За шесть сезонов его участниками стали более 7 миллионов человек. В конкурсе предусмотрено 12 направлений - от науки и технологий до искусства и творчества.