Суд отказал украинским властям в блокировке имущества УПЦ

В своем заявлении ГСУЭСС открыто признает, что намерена "конфисковать" все церковное имущество, сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд в Киеве отклонил требование Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) запретить канонической Украинской православной церкви (УПЦ) распоряжаться своим имуществом. Об этом сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.

По данным, опубликованным в его Telegram-канале, ГСУЭСС просила запретить УПЦ "распоряжаться принадлежащим ей на праве собственности недвижимым имуществом, а также проводить расходные операции по счетам". Однако суд отказался удовлетворить заявление Госслужбы.

"ГСУЭСС в очередной раз продемонстрировала свое отношение, согласно которому права верующих УПЦ не имеют никакого значения и могут быть проигнорированы, - добавил Чекман. - В своем заявлении ГСУЭСС открыто признает, что намерена "конфисковать" все церковное имущество, которое в течение длительного времени возводилось и удерживалось на пожертвования верующих и используется для совершения богослужений".

В то же время 30 октября начался судебный процесс по иску о запрете УПЦ. ГСУЭСС подала соответствующий иск 29 августа на основании закона о запрете УПЦ, который был принят по инициативе Владимира Зеленского летом прошлого года.

Гонения на УПЦ на Украине

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Несмотря на все усилия Киева, в 2023 году в стране насчитывалось порядка 5-6 млн прихожан Украинской православной церкви.