Международный аэропорт Брюсселя приостановил полеты из-за беспилотника

Часть пребывающих в город рейсов перенаправлена в аэропорт Льежа

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Брюсселя Завентем приостановил все полеты из-за обнаруженного над ним неизвестного беспилотника. Об этом сообщил телеканал RTBF.

"Около 20:00 (22:00 мск - прим. ТАСС) над территорией аэропорта был замечен беспилотник. По соображениям безопасности все полеты временно приостановлены", - сообщил телеканал со ссылкой на представителя авиадиспетчерской службы Skeyes.

Часть пребывающих в Брюссель рейсов перенаправлена в аэропорт Льежа.