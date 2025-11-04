Международный аэропорт Брюсселя приостановил полеты из-за беспилотника
Редакция сайта ТАСС
20:03
БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Брюсселя Завентем приостановил все полеты из-за обнаруженного над ним неизвестного беспилотника. Об этом сообщил телеканал RTBF.
"Около 20:00 (22:00 мск - прим. ТАСС) над территорией аэропорта был замечен беспилотник. По соображениям безопасности все полеты временно приостановлены", - сообщил телеканал со ссылкой на представителя авиадиспетчерской службы Skeyes.
Часть пребывающих в Брюссель рейсов перенаправлена в аэропорт Льежа.