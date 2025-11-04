В России высадят более 250 тыс. деревьев в честь Дня народного единства

Высадки проходят в таких республиках как Калмыкия, Крым, Кабардино-Балкария, в Краснодарском и Ставропольском крае, в Волгоградской области, а также в Санкт-Петербурге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Высадки деревьев в рамках всероссийских акций "Сохраним лес" и "Сад памяти", посвященные Дню народного единства, проходят в российских регионах с 1 по 5 ноября. Всего жители России высадят более 250 тыс. деревьев и кустарников, сообщили организаторы акций.

"Высадки деревьев всероссийской акции "Сохраним лес", которые организаторы проекта посвящают Дню народного единства, проходят в таких республиках как Калмыкия, Крым, Кабардино-Балкария, Краснодарском и Ставропольском крае и Волгоградской области, а также в Санкт-Петербурге. Также высадки в честь праздника проходят в исторических субъектах РФ в рамках международной акции "Сад памяти" и программы экологических гуманитарных миссий. Всего в период с 1 по 5 ноября в регионах страны высадят более 250 тыс. деревьев и кустарников вяза, туи, сосны, дуба, сливы, клена, рябины, черемухи, сирени и других пород деревьев", - говорится в сообщении.

Особенно значимое событие прошло в Донецке. В День народного единства создано новое зеленое пространство на территории Республиканского перинатального центра имени профессора В.К. Чайки, который в апреле 2024 года открывал президент России Владимир Путин по видеосвязи. Там высажено более 800 растений.

"Место проведения мероприятия было предложено министерством природных ресурсов Донецкой Народной Республики. Проект озеленения центра был выполнен совместно с Донецким Ботаническим садом. Мы готовились 4 месяца и символично, что 4 ноября, в День народного единства, было создано новое зеленое пространство на территории медицинского центра, который лично открывал президент России Владимир Путин", - заявил генеральный директор АНО "Сад Памяти" Вячеслав Харламов, чьи слова приводятся в сообщении.

А в Санкт-Петербурге в посадках деревьев участвовали футболисты, которые в эти дни принимают участие в турнирах победителей межрегиональных юношеских футбольных лиг сезона 2025 года.

С начала седьмого сезона в акции "Сохраним лес" уже приняли участие около миллиона человек, которые высадили более 64 млн деревьев. Высадки уже прошли в 84 регионах страны. Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно выбрать удобную локацию и пройти регистрацию на официальном сайте сохранимлесрф.рф, а затем приехать в назначенный день. Весь инвентарь и саженцы выдают на месте бесплатно.