В России впервые отмечают День работника суда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. День работника суда отмечается в России в первый раз. Постановление об учреждении профессионального праздника для работников судебной системы подписал 24 октября глава правительства РФ Михаил Мишустин.

С предложением об установлении даты празднования выступил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, обратившись к президенту России Владимиру Путину.

День судебного работника, который отмечается 5 ноября, приурочен к изданному в этот день в 1723 году указу Петра I "О форме суда", который определил ключевые принципы работы судебной системы: установил порядок рассмотрения дел, закрепил обязательное участие обеих сторон в гражданских и большинстве уголовных дел, регламентировал процедуры вызова сторон в суд и меры принуждения к участникам процесса, включая арест.

"Новый профессиональный праздник станет еще одним шагом к укреплению престижа судебной системы и признанию заслуг работников правосудия в развитии правовой культуры российского общества", - подчеркнули в Верховном суде.

Свой профессиональный праздник есть у адвокатов (День российской адвокатуры, 31 мая), судебных приставов (День судебного пристава, 1 ноября) и судебных экспертов (День судебного эксперта, 28 июня). Судьи не имели своего официального праздника, ранее неофициальной датой Дня работника судов оставалось 5 декабря, когда в 1917 году ВЦИК и СНК РСФСР был принят "Декрет о суде №1", который упразднял все прежние суды и положил начало созданию новых.

В России действует более 2,5 тысячи федеральных судов различного уровня, включая 100 судов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В общей сложности в настоящее время правосудие в России осуществляют более 26 тысяч федеральных судей и 7,7 тысячи мировых судей. Кроме того, в штате судебной системы 85 тысяч должностей работников аппаратов судов, включая помощников судей и секретарей судебных заседаний, 6 тысяч работников Судебного департамента при Верховном суде и его территориальных управлений, занимающихся материальным обеспечением работы судов, а также 23 тысячи должностей персонала по охране и обслуживанию зданий судов. Таким образом, в целом штатная численность судебной системы включает более 150 тысяч должностей.