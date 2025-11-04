Трехдневная рабочая неделя начинается в России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сокращенная рабочая неделя начинается в России после трех выходных, работать предстоит всего 3 дня - с 5 по 7 ноября.

В связи с празднованием Дня народного единства, который в этом году выпал на вторник, россияне отдыхали 3 дня подряд - с 2 по 4 ноября.

Всего в ноябре 19 рабочих и 11 выходных дней. А в целом, в 2025 году в производственном календаре России 247 рабочих и 118 выходных дней. Количество рабочих дней в месяце варьируется от 17 до 23.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян лишь в конце декабря. Так, в последнюю неделю года предстоит работать всего 2 дня - 29 и 30 декабря.