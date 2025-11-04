Сенатор Гибатдинов предложил назвать в честь Ленина ходящий у Прибалтики лайнер

Балтика тесно связана с событиями Октябрьской революции отметил член комитета по науке, образованию и культуре СФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Член комитета по науке, образованию и культуре СФ и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил назвать в честь Владимира Ленина один из лайнеров, ходящих по Балтийскому морю вблизи стран Прибалтики. Сенатор сообщил ТАСС, что готовит обращение в Минтранс с такой инициативой.

"В последнее время особое внимание граждан приковано к вопросам судоходства в Балтийском море, где наши корабли вынуждены проходить вблизи вод недружественных стран, которые нередко прибегают к провокациям, в том числе и военным. Нередки случаи, когда страны Прибалтики уничтожают советское наследие, в попытках переписать историю. В отличие от них, Россия проводит государственную политику, направленную на недопущение искажения истории. В этой связи готовим обращение министру транспорта о рассмотрении возможности присвоения одному из круизных лайнеров, курсирующих по Балтике имени Владимира Ильича Ленина", - сообщил Гибатдинов.

Кроме того, особого внимания заслуживает и тот факт, что на территории стран Прибалтики имеет место героизация нацистских преступников, а также уголовное преследование лиц, носящих коммунистическую символику, рассказал сенатор. При этом Балтика тесно связана с событиями Октябрьской революции и именем Ленина, поэтому появление круизного лайнера "Владимир Ленин" стало бы знаком уважения к истории и дало новый импульс развитию туризма, рассказал Гибатдинов.

Также он отметил, что после продолжительного перерыва в Российской Федерации были спущены на воду три круизных лайнера.

"Считаю, что наш бизнес и профильные ведомства должны прислушаться к инициативе и реализовать ее. Ленин - это наша великая история, которую уважают и бояться во всем мире. Мы знаем, что сейчас происходит в соседней стране и эти события начались с уничтожения памятников Ленину", - сообщил Гибатдинов.