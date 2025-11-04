Госдуме предупредили автолюбителей о штрафах за лысую зимнюю резину

Штраф грозит, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, или на одну ось установлены летние и зимние шины, заявил первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Автовладельцы могут быть оштрафованы, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, или на одну ось установлены летние и зимние шины. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").

"Не забывайте и о техническом состоянии шин. Инспектор имеет право оштрафовать вас, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, или на одну ось установлены шины разного типа, например, зимняя и летняя", - сказал депутат.

Он напомнил, что требования к покрышкам закреплены в установленном правительством перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. "За несоблюдение данных правил предусмотрены штрафы согласно статье 12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей" в размере 500 рублей", - сообщил парламентарий.