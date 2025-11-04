Россия призвала ООН к беспристрастности и контролю человека над ИИ

При освещении всех значимых сюжетов международной повестки "не должны прослеживаться избирательность и политизация", подчеркнул пресс-секретарь постоянного представителя РФ при ООН Евгений Успенский

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Россия призвала Департамент глобальных коммуникаций (ДГК) ООН обеспечивать беспристрастность и равный доступ к информации, а также поддержала использование ИИ для достижения языкового паритета при обязательном контроле со стороны человека. Об этом заявил пресс-секретарь постоянного представителя РФ при ООН Евгений Успенский на заседании Четвертого комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Вопросы, касающиеся информации".

"Считаем важным поддерживать и развивать многоязычные форматы подачи материалов, совершенствовать работу UN Web TV, в частности, в контексте использования метаданных. Поддерживаем усилия Секретариата по достижению языкового паритета, в том числе с использованием современных технологий, включая ИИ, но при обязательном контроле со стороны человека за такой деятельностью", - сказал он.

"Фундаментальным ориентиром в работе ДГК должна оставаться беспристрастность, точность и своевременность донесения информации. Официальные ресурсы Всемирной организации призваны обеспечивать равный доступ вовлеченной аудитории ко всем значимым сюжетам международной повестки. При их освещении не должны прослеживаться избирательность и политизация: использование медийного инструментария ООН для продвижения узкогрупповых политических нарративов недопустимо", - добавил Успенский.