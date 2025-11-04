В Госдуме предложили поднять штраф за самовыгул собак до 50 тыс. рублей

Сегодня за это правонарушение грозят административные штрафы от 1, 5 тыс. до 3 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Административный штраф для владельцев собак за самовыгул необходимо увеличить до 50 тыс. рублей, поскольку действующий размер штрафа слишком мал. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

Депутат отметил, что сейчас в России самовыгул законодательно запрещен, поскольку "в законе установлено, что владелец обязан контролировать свое животное в любое время и в любом месте, что автоматически исключает самовыгул".

"У нас есть норма, касающаяся контроля за своим животным, которая подразумевает нахождение собаки на поводке, если это крупная собака. Если это мелкая собака, то она может быть на руках, в сумке-переноске и так далее. Что касается намордников, то они являются обязательными для собак потенциально опасных пород, которые также определены. Закон в этом смысле абсолютно четко говорит, что и как нужно делать", - сказал депутат, отметив, что регионы вправе вводить дополнительные требования к содержанию животных.

"Если владелец не соблюдает, то есть ответственность по КоАП. Это сегодня штрафы, но они маленькие, к сожалению. Я считаю, что недостаточные. Я правительству предложил поднять штрафы до 500 тысяч для юрлиц, для физического лица, обычного человека, до 50 тысяч рублей", - сообщил парламентарий.

Бурматов подчеркнул, что самовыгулом считается любая ситуация, когда владелец не контролирует свое животное. "То есть находится оно в поле зрения, не находится - неважно. Если владелец в этот момент не контролирует животное, то это уже самовыгул. Формально, если он его отпустил с поводка вне специализированного места для выгула - это уже утрата контроля", - сказал парламентарий.

Сегодня за самовыгул собак владельцам грозят административные штрафы в размере от 1, 5 тыс. до 3 тыс. рублей.