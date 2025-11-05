В Соцфонде рассказали о максимальном размере пособия по беременности в 2026 году

Оно будет в 2,5 раза больше, чем в 2023-м, и составит свыше 955 тыс. рублей, сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Максимальный размер пособия по беременности и родам в России увеличится в 2026 году более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом и составит свыше 955 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков.

"Динамика роста максимальных выплат весьма показательна. Если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 178 рублей, то в 2024 году он увеличился до 565 562 рублей. В 2025 году выплата достигла 794 355 рублей, а в 2026 году составит 955 836 рублей. Таким образом, за три года - с 2023 по 2026 год - максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза", - сказал Чирков.

Он пояснил, что такое увеличение стало возможным благодаря, в том числе, преобразованиям в системе социального страхования. Речь идет об объединении фондов, введении единого тарифа и установлении с 2023 года единой облагаемой базы страховых взносов, отметил Чирков.

Он добавил, что достаточно всего двух календарных лет официального трудового стажа, предшествующих году выхода в декретный отпуск, чтобы пособие было рассчитано исходя из полного среднего заработка женщины.

"Хотелось бы особо подчеркнуть фундаментальную роль официального трудоустройства в формировании размера ключевых выплат. Например, пособия по беременности и родам. Именно легальный статус занятости, гарантирующий уплату страховых взносов, является решающим фактором, определяющим не только право на получение пособия, но и его конечный, максимально возможный для женщины размер", - подчеркнул Чирков.