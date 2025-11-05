Аналитики рассказали о самых частых поломках в квартирах россиян

Чаще всего ломаются сантехнические коммуникации, об этом сообщили 46% респондентов опроса сервиса "Ремонт со Сберуслугами" и компании "Сберстрахование"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Порядка 24% из опрошенных россиянин сталкиваются с поломками или бытовыми авариями в своей квартире несколько раз в год, показал проведенный аналитиками сервиса "Ремонт со Сберуслугами" и компании "Сберстрахование" опрос (есть у ТАСС).

Чаще всего в квартирах ломаются сантехнические коммуникации, на них указали 46% респондентов. За ними следует бытовая техника (36%), а также электропроводка и розетки, на которые приходится 19% неисправностей. О дефектах мебели рассказали 13% опрошенных, а окон и дверей - по 8%. Реже всего ломаются батареи и отопительная система - их упомянули 6% респондентов.

Вместе с тем 25% из респондентов отметили, что сталкиваются с поломками дома раз в год, еще реже - раз в несколько лет - случаются такие инциденты у 40% респондентов. Никогда не сталкивались с поломками и форс-мажорами 11% россиян, показал опрос.

За последний год большинство россиян (54%) потратили на устранение неисправностей менее 10 тыс. рублей. Еще 21% респондентов заявили, что потратили 11-25 тыс. рублей, а 13% - от 26 до 50 тыс. рублей. От 51 до 75 тыс. рублей на устранение поломок отдали 7% респондентов, 1% - от 76 до 100 тыс. рублей, а 4% - более 100 тыс. рублей.

При этом, как показал опрос, почти четверть россиян (23%) страхуют свою квартиру на случай инцидентов, а еще 13% респондентов отметили, что хотели бы оформить такую страховку.

"Прорыв водопроводной трубы, протечка стиральной машины и другие форс-мажоры - это всегда стресс и незапланированные расходы. Авария может произойти у вас и затронуть имущество соседей, или ваш ремонт пострадает по вине жильцов сверху. К сожалению, стопроцентной гарантии защиты жилья от происшествий не бывает: мы видим, что почти 90% опрошенных хотя бы раз сталкивались с какими-либо инцидентами. В большинстве случаев устранение их последствий обходится весьма недешево", - прокомментировал исследование исполнительный директор "Сберстрахования" Александр Абрамов, уточнив, что средняя выплата по полисам добровольной защиты жилья в "Сберстраховании" уже составляет 69 тыс. рублей.

Опрос был проведен среди более 2,3 тыс. респондентов из всех регионов России, проживающих в квартирах.