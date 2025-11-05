Ураган "Мелисса" нанес Ямайке ущерб на $6-7 млрд

По итогам года ожидается снижение ВВП страны на 8-13%, сообщил ямайский премьер Эндрю Хоулнесс

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 5 ноября. /ТАСС/. Ураган "Мелисса", обрушившийся на прошлой неделе на Ямайку, по предварительным данным, нанес экономике островного государства ущерб в размере $6-7 млрд, в результате чего по итогам года ожидается снижение ВВП страны на 8-13%. Об этом заявил премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс.

По словам премьера, которые приводит в X издание Jamaica Gleaner, около 116 тыс. строений на острове получили "серьезные или катастрофические повреждения".

Ураган "Мелисса" пятой, высшей категории обрушился на территорию некоторых островных государств в Карибском море в конце октября. Больше всего от стихии пострадали Ямайка и Гаити, число жертв в которых, по информации местных властей, составило 32 и 43 соответственно. Еще 13 человек в Гаити числятся пропавшими без вести. Эти данные привел во вторник кубинский портал Cuba si.

"Мелисса" также прошел по восточному региону Кубы, вызвав там серьезные разрушения. Информации о погибших в карибской республике не поступало.

В пострадавшие от стихии страны Карибского бассейна продолжает поступать гуманитарная помощь из разных государств.