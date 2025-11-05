В МВД рассказали, как распознать мошенника в якобы работнике маркетплейса

В числе признаков мошенничества - просьбы предоставить паспортные данные, СНИЛС, ИНН и данные банковской карты, отметили в ведомстве

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Просьбы предоставить паспортные данные, СНИЛС, ИНН, данные банковской карты и одноразовые коды подтверждения от неизвестных, которые представляются сотрудниками маркетплейсов, являются признаком мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

Если при общении "с лицами, представляющимися сотрудниками маркетплейсов, по телефону, СМС, электронной почте или в мессенджерах" они обращаются "с просьбой предоставить такую информацию, [то это] следует расценивать как признак мошенничества", сказали в МВД.

В министерстве добавили, что для проверки подлинности уведомления необходимо самостоятельно зайти в аккаунт на официальном сайте маркетплейса, не используя ссылки из полученного сообщения. В ведомстве пояснили, что маркетплейсы запрашивают данные граждан в строго определенных обстоятельствах.

Так, согласно требованиям федерального закона "О персональных данных" и внутренних правил ведущих маркетплейсов, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, данные банковской карты и одноразовые коды подтверждения не запрашиваются вне защищенного интерфейса личного кабинета пользователя. "Все этапы оформления заказа, оплаты и доставки осуществляются исключительно внутри официального сайта или приложения", - подчеркнули в ведомстве.

В МВД рекомендуют соблюдать базовые правила цифровой гигиены, не сообщать никому и не вводить в предложенные неизвестными формы пароли, коды из СМС и банковские реквизиты.