В Москве ожидаются облачность, местами туман и до плюс 9 градусов

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с туманом, преимущественно без осадков и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 7-9 градусов тепла. В ночь на четверг температура может опуститься до плюс 5 градусов, ожидается туман.

Ветер - юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за тумана, который ожидается в отдельных районах. Предупреждение действует с 21:00 мск 4 ноября до 09:00 мск 5 ноября.