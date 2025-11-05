Медики Монголии объявили о забастовке по всей стране с 13 ноября

Совет профсоюзов работников здравоохранения сообщил, что его требования повысить средние зарплаты медикам не были удовлетворены

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-БАТОР, 5 ноября. /ТАСС/. Работники здравоохранения Монголии после многодневных мирных демонстраций с требованием поднять среднюю зарплату в отрасли до 3,5 млн тугриков (около $974) начнут общенациональную забастовку с 13 ноября 2025 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в профсоюзе работников здравоохранения страны.

"Наши требования на мирных демонстрациях повысить средние зарплаты работников здравоохранения до 3,5 млн тугриков не были удовлетворены. Поэтому в соответствии с законом о труде мы официально представим в правительство 5 ноября 2025 года наше решение начать общенациональную забастовку. Она стартует в 8:00 13 ноября", - сообщил совет профсоюзов.

По его информации, на заседании совета представители государственных больниц из всех 21 аймаков (регионов) страны отметили, что в бюджете Монголии на 2026 год не предусмотрено реальное повышение зарплат и льгот медицинским работникам. Повышение их зарплат на 10-15%, предлагаемое правительством и парламентом, профсоюз посчитал недостаточным.

Ранее участники мирных демонстраций сообщили корреспонденту ТАСС о том, что медсестры получают от 1,1 до 1,5 млн тугриков (около $300 - $418). Некоторые больницы не получали спецодежду в течение последних пяти лет. Ремонт стационаров задерживается из-за недостаточного финансирования фонда медицинского страхования.