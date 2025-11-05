Депутат Немкин уличил Telegram и WhatsApp в попытке обойти законы РФ

Член комитета ГД по информационной политике отметил, что вместо конструктивного диалога эти компании "выбирают путь конфронтации" решением добавить возможность авторизации через электронную почту

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Решение разработчиков мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) добавить возможность авторизации через электронную почту в РФ является попыткой обойти российские законы и сохранить аудиторию любой ценой. Такое мнение выразил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Ранее стало известно, что мессенджеры Telegram и WhatsApp начали предлагать российским пользователям подтвердить свои аккаунты через электронную почту. "Решение Telegram и WhatsApp добавить возможность авторизации через электронную почту - это не забота о безопасности пользователей, а очередная попытка обойти российские законы и сохранить аудиторию любой ценой", - сказал парламентарий.

Он объяснил, что когда глобальные платформы вводят альтернативные схемы авторизации, это делается не из-за технических сложностей, а из-за нежелания соблюдать установленные правила. "Россия требует от цифровых сервисов одного - работать по закону, обеспечивая безопасность граждан и сохранность их персональных данных. Но вместо конструктивного диалога компании выбирают путь конфронтации, подавая это как нововведение ради удобства пользователей", - добавил он.