Депутат Немкин уличил Telegram и WhatsApp в попытке обойти законы РФ
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Решение разработчиков мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) добавить возможность авторизации через электронную почту в РФ является попыткой обойти российские законы и сохранить аудиторию любой ценой. Такое мнение выразил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
Ранее стало известно, что мессенджеры Telegram и WhatsApp начали предлагать российским пользователям подтвердить свои аккаунты через электронную почту. "Решение Telegram и WhatsApp добавить возможность авторизации через электронную почту - это не забота о безопасности пользователей, а очередная попытка обойти российские законы и сохранить аудиторию любой ценой", - сказал парламентарий.
Он объяснил, что когда глобальные платформы вводят альтернативные схемы авторизации, это делается не из-за технических сложностей, а из-за нежелания соблюдать установленные правила. "Россия требует от цифровых сервисов одного - работать по закону, обеспечивая безопасность граждан и сохранность их персональных данных. Но вместо конструктивного диалога компании выбирают путь конфронтации, подавая это как нововведение ради удобства пользователей", - добавил он.