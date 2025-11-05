Трутнев: около 2 тыс. чиновников Дальнего Востока приняли участие в СВО

Вице-премьер РФ отметил, что патриотизм необходим для жителей России

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. сотрудников федеральных, региональных и муниципальных органов власти Дальнего Востока приняли участие в специальной военной операции. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Уже около 2 тыс. работников федеральных, региональных и муниципальных органов власти Дальнего Востока приняли участие в специальной военной операции", - сказал он в ходе встречи с участниками патриотических объединений ДВФУ.

Трутнев отметил, что патриотизм необходим для жителей России. "Чувство патриотизма мне представляется абсолютно необходимым качеством жителя Российской Федерации. Уверен в том, что человек, не верящий в свою страну и не любящий ее, не может считаться полноценным человеком. Это не лозунг. Это то понимание, на котором мы строим свою жизнь", - сказал вице-премьер.

По его словам, от патриотического воспитания зависит будущее страны. "Что касается патриотической работы, еще раз подчеркну, что это очень важно. От этого зависит будущее нашей страны. Слово "патриотизм" должно быть непосредственно тесно связано с молодежью, с молодым поколением. Умением любить Родину и готовность ее защищать. Патриотическое воспитание - это когда человек вырабатывает позицию, вырабатывает отношение к жизни и является частью той основы, на которой создается будущее нашей страны", - отметил он.