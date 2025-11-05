На объектах космодрома Восточный за долги ограничат потребление электроэнергии

Под ограничения попали объекты строительной компании, используемые подрядчиком на площадке стартового комплекса КРС "Ангара"

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) ограничит потребление электроэнергии на ряде объектов генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный ПСО "Казань" за долги на сумму свыше 51 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ДЭК.

Как уточнили в пресс-службе, долг ООО "ПСО "Казань" - генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный - Дальневосточной энергетической компании за потребленные ресурсы составил более 51 млн рублей. Так, ДЭК ограничила поставку электроэнергии на некоторые объекты космодрома. Под ограничения попали объекты строительной компании, которые подрядчик использует на площадке стартового комплекса КРС "Ангара". Помимо ограничительных санкций энергетическая компания также планирует подать в суд заявление о признании ООО "ПСО "Казань" банкротом.

Отмечается, что ежемесячно объекты ПСО "Казань" на космодроме потребляют энергию на сумму 4 млн рублей. ДЭК неоднократно обращалась к руководству должника с просьбой не нарушать условия договора и оплатить задолженность. Однако строительная организация проигнорировала эти требования. При отсутствии полной оплаты задолженности ограничительные меры усилят.

"Ранее мы уже шли навстречу, и в марте этого года отменили отключения в связи с поступившими от строителей гарантиями, тогда долг составлял около 24 млн рублей. Генподрядчик обещал оплату до 31 марта, но не выполнил обязательств", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора ДЭК Виталия Стороженко.

По его словам, в начале октября в адрес ДЭК поступили новые гарантии, по которым должник до 20 октября должен был произвести оплату в сумме 23,1 млн рублей, чего до сих пор не сделал.

Договор на энергоснабжение строительной площадки космического ракетного комплекса "Ангара" был заключен в 2020 году. Расчет с ПАО "ДЭК" как с энергосбытовой компанией по данному договору осуществляется по технологическому присоединению к энергооборудованию АО "ЦЭНКИ" - космодром Восточный.