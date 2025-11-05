Антициклон стал причиной заморозков ночью в столичном регионе

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в Михайловском минимум составил минус 0,6 градусов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минувшей ночью на территории столичного региона синоптики зафиксировали заморозки из-за антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"В столичном регионе заморозки наблюдались в Московской области в Ново-Иерусалиме и на метеостанции Подмосковная, а также в Новой Москве. Так, в Михайловском, минимум составил минус 0,6 градусов - это самая низкая температура в столичном регионе", - отметил синоптик. По его словам, причиной заморозков стал гребень антициклона, проредивший облака в этих районах и усиливший тем самым ночное радиационное выхолаживание.

"Через час-два (8:00 - 9:00 мск - прим. ТАСС) температура на всей территории столичного региона уйдет в зону положительных значений", - уточнил Леус.

Отрицательные температуры наблюдались также на западе, севере и центре Центрального федерального округа. Температура воздуха в Смоленской, Тверской и Московской областях опускалась ниже нуля, добавил он.