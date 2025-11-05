Самая дорогая "сталинка" в РФ продается в Санкт-Петербурге за 1,1 млрд рублей

Объект площадью 607 кв. м состоит из двух квартир

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Самое дорогое жилье в сталинском доме в РФ продается в Санкт-Петербурге: многокомнатный объект площадью 607 кв. м, состоящий из двух квартир, предлагается за 1,1 млрд рублей, выяснил ТАСС с экспертами рынка.

Объект находится в Петроградском районе Санкт-Петербурга в доме 1958 года постройки в стиле сталинского неоклассицизма, отмечается в объявлении "Циан". Жилье состоит из двух квартир площадью 319 и 292 кв. м соответственно. Двухуровневые квартиры расположены на мансардном этаже, возведенном в 2016 году. Они имеют свободную планировку, панорамное остекление, террасу на кровле, балконы с видом на Неву и другие достопримечательности Северной столицы. Объекты оснащены лифтами в парадных и отдельными входами, а также автономным газовым отоплением. Объекты продаются без отделки и внутренних перегородок. В стоимость входит машиноместо в подземном паркинге.

На втором месте - пятикомнатная квартира в Москве площадью 177 кв. м, экспонирующаяся за 377 млн рублей. "Сталинский дом 1950 года постройки расположен по Тверской улице. Он возведен с использованием трофейного гранита и украшен лепниной", - рассказал ТАСС ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. Высота потолков квартиры составляет более 4 м, имеется рабочий кабинет, лоджия, три балкона и три санузла. Из окон гостиной открывается вид на Тверскую улицу и Кремль. Жилье предлагается с ремонтом.

Тройку лидеров замыкает четырехкомнатная квартира, расположенная в фасадном доме по Тверской улице в Москве. Объект площадью 133 кв. м выставлен на продажу за 292 млн рублей. Квартира имеет гостиную с эркером, кухню с балконом, три спальни и два санузла. При ремонте была сохранена лепнина и деревянные двери. Из окон открывается вид на Центральный телеграф и Кремль.

Еще две квартиры сталинских времен продаются в Нижнем Новгороде и Сочи. Нижегородская "сталинка" находится в иcтopичecком здании - "Пpaвитeльcтвенном дoме нa Минина" или "Пepвом доме" 1937 года постройки. Четырехкомнатное жилье плoщaдью 119,2 кв. м предлагается за 80 млн рублей. Квартира имеет 10 панорамных окон, в ней выполнены дизайнерский ремонт в классическом стиле и мебелировка из массива ценных пород дерева. В Центральном районе Сочи предлагается трехкомнатная квартира площадью 99,9 кв. м за 60 млн рублей. Квартира с дизайнерским ремонтом, гардеробной и двумя санузлами оснащена мебелью и техникой. Дoм 1940 года постройки находится на закрытой теppитоpии.