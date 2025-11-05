В Москве в ВАО возвели три новостройки по программе реновации

В подъездах новостроек смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Три жилых комплекса, рассчитанных на 1 125 квартир, возвели в Восточном административном округе столицы по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"На востоке столицы возвели три новостройки, жилая площадь в которых составляет почти 65 тысяч квадратных метров. Они расположены в районе Богородское на Игральной и 1-й Мясниковской улицах, а также на Открытом шоссе. В новостройках 1 125 квартир, 16 из них адаптировали для маломобильных граждан", - отметил Овчинский.

В подъездах новостроек смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи в домах нежилые - в будущем там откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры, уточнил он. Как отмечается, рядом с постройками высадили деревья, разбили газон, оборудовали места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков также отметил, что ведомство оформило разрешения на ввод в эксплуатацию объектов по программе реновации. "На стройплощадках инспекторы комитета суммарно провели 27 выездных проверок. В них также принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они выполняли лабораторно-инструментальные исследования качества конструкций и материалов. В результате были оформлены заключения о соответствии зданий проектной документации", - добавил он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего в столичную программу реновации включено 5 176 домов, в которых проживают около 1 млн человек.