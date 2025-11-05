Около 200 предпринимателей станут участниками Дальневосточного строительного форума

Исполнительный директор Клуба предпринимателей Дальнего Востока Анастасия Продан отметила, что строительная отрасль является драйвером рыночной экономики

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный строительный форум соберет около 200 предпринимателей, представителей застройщиков, генподрядчиков и субподрядчиков со всего Дальнего Востока. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Дальний Восток", посвященной проведению 27 ноября во Владивостоке Дальневосточного строительного форума, рассказала исполнительный директор Клуба предпринимателей Дальнего Востока Анастасия Продан.

"Мы считаем, что форум - это площадка взаимодействия крупного бизнеса с малым. Собирая крупнейших застройщиков со всего Дальнего Востока, мы позволяем нашим предпринимателям, прежде всего, найти партнеров, контакты и заключить некие соглашения в рамках проводимого мероприятия. Ожидаем, что порядка 200 предпринимателей, представителей застройщиков, девелоперов, представителей генподрядчиков, субподрядчиков будут присутствовать на нашем форуме со всего Дальнего Востока", - рассказала она.

Продан отметила, что строительная отрасль является драйвером рыночной экономики, стройка всегда двигает экономику вперед, "однако в настоящее время отмечаются неутешительные тенденции". "42% всего объема жилищного строительства на Дальнем Востоке приходится на Приморский край, однако с 2020 года объемы жилищного строительства росли в 3,5 5 раз, а ввод жилья вырос почти в 2,5 раза. В 2025 году мы видим неутешительные показатели, объем ввода сократился на 31%", - сказала Продан.

"Собственно говоря, в прошлом году мы эту тенденцию уже замечали, и наш форум позволил тем же застройщикам обсудить в рамках форума проблематику отрасли, с какими проблемами они сталкиваются и как их решают. Мы целую панельную дискуссию посвящаем тем проблемам, с которыми сталкивается застройщик. <…> Несомненно, одним из самых интересных спикеров у нас являются представители Сбербанка. Артем Фалин (Директор управления финансирования недвижимости Дальневосточного Сбербанка - прим. ТАСС) всегда дает нам прогнозы на несколько лет вперед: куда мы движемся, когда возобновится спрос, когда упадет ключ и так далее", - рассказала Продан.

