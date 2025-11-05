Число жертв столкновения поездов в центральной Индии достигло 11

Еще 20 человек пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. Одиннадцать человек погибли и двадцать получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии. Об этом сообщили представители железнодорожной администрации.

"В результате аварии погибли 11 человек, еще 20 получили ранения", - говорится в заявлении.

Столкновение поездов произошло 4 ноября днем. "Пассажирский поезд врезался в товарный состав на скорости 60-70 км/ч после того, как проехал на красный сигнал светофора", - сообщили в администрации, добавив, что удар был настолько сильным, что пассажирский вагон оказался на крыше грузового поезда. Машинист врезавшегося поезда погиб.

"Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить, почему машинист локомотива проехал на красный сигнал светофора и не успел вовремя нажать на педаль экстренного тормоза, хотя товарный поезд находился в пределах видимости", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось о шести погибших и нескольких получивших ранения в результате инцидента.