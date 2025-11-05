Житель Камчатки заплатит 5,7 млн рублей за незаконную разработку карьера
Редакция сайта ТАСС
04:56
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Житель Камчатки заплатит 5,7 млн рублей в качестве штрафа за незаконную добычу. У нарушителя также арестована техника, сообщили ТАСС в краевой прокуратуре.
"Установлено, что в районе ул. Гастелло в краевом центре разработан карьер, из которого без соответствующего разрешения добыта песчано-гравийная смесь в объеме более 13 тыс. м3", - говорится в сообщении.
Прокуратура обратилась в суд о взыскании с предпринимателя, неправомерно добывшего грунтовые материалы, причиненного ущерба.
"По судебному решению ответчику предстоит выплатить 5,7 млн рублей. Арестованы принадлежащий ему экскаватор, погрузчик, два прицепа, шесть автомобилей", - рассказали в ведомстве.