В Прикамье приостановили работу 49 групп в детских садах из-за ОРВИ

Эпидемический порог в крае не превышен, уточнили в Роспотребнадзоре

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Образовательный процесс в 49 группах в 31 детском саду Пермского края приостановили из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"В связи с заболеваемостью ОРВИ в организованных детских коллективах в крае за прошедшую неделю был временно приостановлен образовательный процесс в 49 группах в 31 дошкольной организации", - сообщили в ведомстве.

При этом, по данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидемический порог в крае не превышен, зарегистрировано 9 768 случаев заболевания. Как отметили в ведомстве, с 27 октября по 2 ноября количество заболевших гриппом и ОРВИ в Прикамье снизилось на 17,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Для предупреждения распространения заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в регионе проводится вакцинация против гриппа. По данным управления Роспотребнадзора, по состоянию на 3 ноября привито более 1 млн человек (41,9% от совокупного населения), в том числе более 400 тыс. детей.