В Авачинской бухте обнаружили маслянистое пятно

Данные передали в Росприроднадзор

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Загрязнение нефтепродуктами выявлено в акватории и прибрежной части Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском. Данные переданы в Росприроднадзор, сообщили ТАСС в Минприроды Камчатского края.

"Поступила информация о загрязнении нефтепродуктами акватории и прибрежной части Авачинской губы в районе набережной в центре города, она подтверждена. Факт загрязнения был незамедлительно передан в Дальневосточное межрегиональное управления Росприроднадзора", - рассказали в профильном министерстве.

Авачинская бухта - акватория на Камчатке, является самой крупной незамерзающей бухтой в мире.