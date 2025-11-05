Во Владивостоке откроют первую речную набережную

Работы планируют завершить в 2027 году

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Во Владивостоке появится первая речная набережная с прогулочными маршрутами, велодорожками и зонами отдыха. Завершение работ запланировано на первый квартал 2027 года. Об этом на пресс-конференции в информационном центре "ТАСС Дальний Восток", посвященной проведению 27 ноября во Владивостоке Дальневосточного строительного форума, рассказала коммерческий директор группы компаний "Остов" Яна Молчанова.

"У нас такая очень глобальная задача для Владивостока: мы планируем полную реновацию Второй речки, мы хотим ее сделать вторым центром города со своей бизнес-средой, социальной структурой. Появится первая речная набережная в Владивостоке", - сказала она.

Молчанова рассказала, что сейчас проводится экологическая очистка и реабилитация самой Второй речки: убирается мусор, выравниваются и укрепляются берега. "Это обеспечит устойчивость склонов и защиту от размывов. Вдоль русла появится первая во Владивостоке полноценная речная набережная с прогулочными маршрутами, велодорожками и зонами отдыха. Завершение работ запланировано на первый квартал 2027 года", - сообщила она.

По ее словам, жители Второй речки также получат обновленное общественное пространство в районе остановки "Парк Победы", сквер станет важным этапом в развитии комфортной городской среды и экологичного подхода к застройке. Завершение работ запланировано на лето 2026 года.

Как рассказала ТАСС Молчанова, транспортная инфраструктура Второй речки также преобразится: в рамках утвержденного проекта будут расширены тротуары, проложены велодорожки и усовершенствована пешеходная навигация. "Это сделает передвижение по району комфортнее и безопаснее как для жителей, так и для гостей", - сказала она.

ТАСС - информационный партнер Дальневосточного строительного форума.