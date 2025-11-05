В Прикамье разработали законопроект о запрете склонения к абортам

За склонение к абортам предполагается административная ответственность

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Проект закона о запрете склонения к абортам разработали в Иркутской области. Об этом говорится в документах регионального законодательного собрания.

"На территории Иркутской области запрещается склонение к искусственному пребыванию беременности. <…> Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий, направленных на понуждение беременной женщины путем угроз, уговоров, предложений, подкупа, обмана к искусственному прерыванию беременности, лицами, с которыми беременная женщина находится в служебной зависимости", - говорится в тексте законопроекта, разработанного группой депутатов законодательного собрания области. Согласно данным системы "Электронный парламент" законопроект внесен на рассмотрение регионального заксобрания.

За склонение к абортам предполагается административная ответственность в соответствии с действующим законодательством. Проект закона состоит из четырех статей. На законопроект поступили заключения губернатора региона Игоря Кобзева и регионального омбудсмена Светланы Семеновой.

"Предлагаемое проектом закона ограничение круга лиц и случаев, в результате которых могут быть совершены действия, направленные на понуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности, а также используемое в проекте закона понятие "служебная зависимость", содержание которого отсутствует в законодательстве, вызывает вопросы", - говорится в заключение губернатора. Также предлагается "обсудить вопрос об исключении из числа способов склонения к искусственному прерыванию беременности действий врача по информированию беременной женщины о наличии медицинских показаний, социальных показаний для искусственного прерывания беременности". Губернатор рекомендовал рассмотреть проект закона на заседании комитета по здравоохранения и социальной политики заксобрания области.

В Сибирском федеральном округе такие запреты законодательно введены в Кемеровской и Омской областях, Красноярском крае, Алтае и Хакасии.