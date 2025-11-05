В Ростовской области два города и поселок остались без воды

Причиной стала авария на электрических сетях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Два шахтерских города и поселок в Ростовской области остались без воды из-за аварии на электрических сетях. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

"В связи с аварийным отключением электроэнергии остановлена работа НС-1, НС-2, НС-3,НС4 и НС5, прекращено водоснабжение на Гуково-Гундоровский водовод в направлении: г. Гуково, г. Зверево, пос. Красносулинского района", - написала она в Telegram-канале.

По ее словам, для жителей организовали подвоз воды.