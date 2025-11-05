Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"

Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", отметив важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.

"Отмечу, что по итогам прошлого года уже для более 80 миллионов россиян спорт стал неотъемлемой частью жизни. Сегодня наша общая задача расширять возможности для занятий спортом, особенно для юных поколений. Важно продолжать работу по созданию современной, удобной, качественной спортивной инфраструктуры, продвижению масштабных любительских состязаний и турниров, обеспечивать достойные условия для занятий спортом людям с ограничениями по здоровью", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что форум ежегодно объединяет деятелей спорта, руководителей спортивных федераций и организаций, ведущих тренеров и наставников, известных атлетов, иностранных специалистов, служит авторитетной дискуссионной, экспертной площадкой для обсуждения актуальных профессиональных задач и вызовов, обмена передовыми практиками.

Президент отметил, что в центре внимания участников форума в этом году находятся перспективные направления и средства развития массового и детско-юношеского спорта. У России накоплен здесь богатый опыт, которым она делиться с партнерами, добавил президент.

Он также выразил уверенность в том, что предложенные в ходе форума инициативы будут востребованы на практике, станут серьезным вкладом в развитие спорта в России и мире. "Желаю плодотворного общения и всего самого доброго", - заключил Путин.

XIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. Его пленарное заседание "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" состоится 6 ноября в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта им. Владимира Высоцкого".