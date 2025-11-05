В Киеве насильно мобилизовали физрука во время урока

По данным издания "Страна", школьники сняли инцидент на видео, но им запретили его распространять

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники военкомата насильно мобилизовали на глазах у учеников учителя физкультуры в одной из школ столицы Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

Отмечается, что учащиеся сразу же принялись снимать происходящее на телефон, но им запретили распространять видео. В то же время издание опубликовало кадры, на которых двое мужчин в гражданском и один в камуфляже тащат преподавателя в свой автомобиль.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.