Заммэра Ракова: время ожидания плановой госпитализации в больницах Москвы сократилось

Пациенту нужно дистанционно совместно с лечащим врачом выбрать стационар, после чего будет сформировано направление

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Новая система маршрутизации пациентов между поликлиниками и стационарами помогла сократить вдвое время ожидания плановой госпитализации в московских больницах. Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С начала этого года мы работали над созданием новой экосистемы взаимодействия поликлиник и стационаров, чтобы сделать получение плановой медицинской помощи максимально простым и быстрым. Ранее путь на плановую госпитализацию требовал от пациента множества очных визитов. Сначала получить направление в поликлинике, затем самостоятельно записаться в консультативно-диагностическое отделение стационара, а после - снова вернуться в поликлинику за направлением на госпитализацию. <...> Теперь 40% пациентов минуют этап приема в консультативно-диагностическом отделении (КДО), что вдвое сократило сроки ожидания плановой медицинской помощи и увеличило долю плановых госпитализаций в 2 раза", - сказала она.

Большинство процессов были автоматизированы и уже не требуют участия пациента, что экономит его время. При выявлении показаний к госпитализации врач поликлиники формирует заявку, с которой могут ознакомиться специалисты всех профильных стационаров и предложить свои сроки и условия оказания плановой медпомощи.

"Теперь пациенту остается только дистанционно совместно с лечащим врачом выбрать стационар, после чего будет сформировано направление. Если понадобится предварительная консультация, то оператор Единого контактного центра свяжется с пациентом и запишет его на прием. Если рекомендована сразу госпитализация, с пациентом свяжется сотрудник стационара и расскажет о порядке проведение процедуры", - пояснила Ракова.

По ее словам, врачи КДО в электронной медкарте видят все результаты исследований, проведенных в поликлинике. Система автоматически предупреждает о попытке назначить дублирующее исследование. В случаях, когда невозможно сразу принять решение о госпитализации, пациенту назначают индивидуальный план обследований и консультаций. Если по итогам консультации в КДО пациенту требуется дообследование в поликлинике, направление оформляется дистанционно, без лишнего визита.