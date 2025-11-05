В Курской области свыше 30 тыс. человек получили помощь психолога

В их числе 4,4 тыс. детей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек, включая 4,4 тыс. детей, получили психологическую помощь с августа 2024 года в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского Красного Креста (РКК).

Отмечается, что пострадавшим от ЧС в Курской области было "очень тяжело". "Тяжело и детям, которые впервые в жизни столкнулись с таким стрессом, и взрослым, вынужденным скрывать боль и страх, и пенсионерам, оставляющим родные места", - отметили в организации.

"Мы не можем убрать эту боль, но можем облегчить ее, подставить плечо. С августа 2024 года в связи с ЧС в Курской области психологическую помощь получили более 30 тыс. человек, из них 4 400 - дети", - говорится в публикации.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих.

Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.