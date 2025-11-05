Волонтеры "Чистой Арктики" создали стандарты уборки для труднодоступных участков

За два года работы они вывезли 8 тонн отходов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Волонтеры экологического проекта "Чистая Арктика" разработали единый стандарт уборок для труднодоступных арктических территорий на примере очистки мыса Челюскин. За два года работы они вывезли 8 тонн отходов, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

Площадь загрязнения мыса Челюскин составляет около 40 га. Там скопилось большое количество металлолома - остатки техники, оборудования, вышки, лестницы, площадки и около 40 тыс. пустых бочек. Металл на самой северной точке Евразии накапливался почти 90 лет - с 1930-х годов сюда завозили топливо и оборудование для полярной станции.

"Мы надеемся, что после очистки у Челюскина начнется новая глава истории. Это не только важная географическая точка на Северном морском пути, но еще и индикатор состояния экологии в регионе в целом. Именно здесь метеорологами отслеживаются изменения климата", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Андрея Нагибина.

Совместно с синоптиками из Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды волонтеры подготовили рекомендации по безопасной работе с отходами. Разработанные методики учитывают особенности тундрового грунта. "В Арктике тундровая поверхность очень ранимая из-за тонкого слоя растительности. Если работать тяжелой техникой, можно повредить весь покров, и он либо никогда не восстановится, либо будет восстанавливаться десятилетиями", - пояснили ТАСС в пресс-службе проекта.

Рекомендации "Чистой Арктики" предусматривают ручную перекатку бочек, слив топлива перед транспортировкой и распиловку крупных конструкций для вертолетной доставки. Собранный металлолом складывают в сетки и вертолетом доставляют на судно. Отходы размещают в трюмах, массу груза рассчитывают по осадке судна, после чего в порту все передают лицензированным переработчикам.

Волонтеры тестировали на мысе Челюскин технологию "северного вывоза" - вывоза мусора по тем же маршрутам, по которым доставляют грузы на Север. Собранный металлолом складывают в сетки и вертолетом доставляют на судно "Михаил Сомов", которое везет отходы в Архангельск на переработку по той же логистической цепочке, что используется для северного завоза. За два года таким способом вывезли 8 тонн отходов.

О проекте

Общественный экологический проект "Чистая Арктика" занимается уборкой северных территорий с 2021 года. За все время волонтеры собрали около 22 тыс. тонн отходов и очистили более 1 тыс. га территории. В проекте участвовали почти 10 тыс. добровольцев. Генеральный партнер проекта - Росатом, генеральный информационный партнер - агентство ТАСС.